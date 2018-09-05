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Во время спецоперации в Германии "обезоружили" мужчину с автоматом из Lego

21 Читати новину українською
Шутки закончились расследованием
Шутки закончились расследованием / Фото из открытых источников

В понедельник, 3 сентября, в немецком городе Людвигсгафен местные жители заметили в окне здания мужчину с автоматом, поэтому вызвали полицию. Однако оказалось, что автомат сделан из конструктора Lego.

Для штурма квартиры прибыл целый наряд полиции, передает DW.

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Оказалось, что там проживали два парня 19-ти и 23-х лет. Именно 19-летний юноша сконструировал из Lego автомат очень похожий на настоящий. И, очевидно, в шутку решил похвастаться своим "оружием" в окне.

Однако правоохранители такого веселья не поняли и начали против парня расследование из-за возможного нарушения законодательства о контроле над оборотом оружия в Германии.

Теги: Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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