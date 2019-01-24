Во время стрельбы в банке во Флориде погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в среду, 23 января, после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг штат Флорида.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Представители правоохранительных органов сообщили, что пока дальнейших угроз безопасности нет.

Полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования правоохранителей показаться. В результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование инцидента. Одной из версий инцидента рассматривается попытка ограбления.

Это ужасный день для Себринга, округа Хайлендс и для штата Флорида. Говорили с шерифом Полом Блэкманом и комиссаром Риком Шурингенгом по трагической стрельбе в Себринге и предложили всю необходимую поддержку. Мы молимся за жертвы и их семьи.

– сказал губернатор Рон ДеСантис.

ФБР и департамент правопорядка Флориды занимаются расследованием по делу.

Spoke to both Sheriff Paul Blackman and FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the tragic shooting in Sebring and offered all the support they may need. Casey and I are praying for the victims and their families. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 23 січня 2019 р.