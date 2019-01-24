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      Во время стрельбы в банке во Флориде погибли пять человек

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      Стрельба во Флориде
      Стрельба во Флориде / Фото из открытых источников

      По меньшей мере пять человек погибли в среду, 23 января, после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг штат Флорида.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

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      Отмечается, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Представители правоохранительных органов сообщили, что пока дальнейших угроз безопасности нет.

      Полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования правоохранителей показаться. В результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование инцидента. Одной из версий инцидента рассматривается попытка ограбления.

      Это ужасный день для Себринга, округа Хайлендс и для штата Флорида. Говорили с шерифом Полом Блэкманом и комиссаром Риком Шурингенгом по трагической стрельбе в Себринге и предложили всю необходимую поддержку. Мы молимся за жертвы и их семьи.
      – сказал губернатор Рон ДеСантис.

      ФБР и департамент правопорядка Флориды занимаются расследованием по делу.

       

      Теги: Криминальные новости Жертвы Новости США
      Источник: 24 Канал
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