Во время стрельбы в банке во Флориде погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в среду, 23 января, после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust в городе Себринг штат Флорида.
Об этом сообщил телеканал CNN.
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Отмечается, что в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Представители правоохранительных органов сообщили, что пока дальнейших угроз безопасности нет.
Полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования правоохранителей показаться. В результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование инцидента. Одной из версий инцидента рассматривается попытка ограбления.
Это ужасный день для Себринга, округа Хайлендс и для штата Флорида. Говорили с шерифом Полом Блэкманом и комиссаром Риком Шурингенгом по трагической стрельбе в Себринге и предложили всю необходимую поддержку. Мы молимся за жертвы и их семьи.
– сказал губернатор Рон ДеСантис.
ФБР и департамент правопорядка Флориды занимаются расследованием по делу.