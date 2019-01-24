03:38
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Під час стрілянини в банку у Флориді загинули п'ятеро людей

      101 Читать новость на русском
      Стрілянина у Флориді
      Стрілянина у Флориді / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше п'ять людей загинули в середу, 23 січня, після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust в місті Себрінг штат Флорида.

      Про це повідомив телеканал CNN.

      Читайте також: На Харківщині чоловік влаштував бійку зі стріляниною через "неправильну парковку" автобуса

      Зазначається, що внаслідок стрілянини кілька людей отримали поранення. Хто саме загинув і постраждав в результаті події, не уточнюється. Підозрюваний затриманий. Представники правоохоронних органів повідомили, що наразі подальших загроз безпеки немає.

      Поліції вдалося затримати чоловіка, який спочатку захопив заручників у відділенні банку, а потім відкрив стрілянину після вимоги правоохоронців здатися. В результаті штурму будівлі постраждали кілька заручників. Розпочато розслідування інциденту. Однією з версій інциденту розглядається спроба пограбування.

      Це жахливий день для Себрінга, округу Хайлендс і для штату Флорида. Говорили з шерифом Полом Блекманом і комісаром Ріком Шурінгенгом щодо трагічної стрілянини в Себрінгу і запропонували всю необхідну підтримку. Ми молимося за жертви та їхні сім'ї. 
      – сказав губернатор Рон ДеСантіс.

      ФБР та департамент правопорядку Флориди займаються розслідуванням у справі.

       

      Теги: Новини США Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сьогодні , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 505
      Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      23 січня , 23:51 Головні новини 23 січня: негода та кір в Україні, вирок Януковичу
      1304
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4590
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 січня , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 2221
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 січня , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2268
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук