Під час стрілянини в банку у Флориді загинули п'ятеро людей

Щонайменше п'ять людей загинули в середу, 23 січня, після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust в місті Себрінг штат Флорида.

Про це повідомив телеканал CNN.

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Зазначається, що внаслідок стрілянини кілька людей отримали поранення. Хто саме загинув і постраждав в результаті події, не уточнюється. Підозрюваний затриманий. Представники правоохоронних органів повідомили, що наразі подальших загроз безпеки немає.

Поліції вдалося затримати чоловіка, який спочатку захопив заручників у відділенні банку, а потім відкрив стрілянину після вимоги правоохоронців здатися. В результаті штурму будівлі постраждали кілька заручників. Розпочато розслідування інциденту. Однією з версій інциденту розглядається спроба пограбування.

Це жахливий день для Себрінга, округу Хайлендс і для штату Флорида. Говорили з шерифом Полом Блекманом і комісаром Ріком Шурінгенгом щодо трагічної стрілянини в Себрінгу і запропонували всю необхідну підтримку. Ми молимося за жертви та їхні сім'ї.

– сказав губернатор Рон ДеСантіс.

ФБР та департамент правопорядку Флориди займаються розслідуванням у справі.

Spoke to both Sheriff Paul Blackman and FDLE Commissioner Rick Swearingen regarding the tragic shooting in Sebring and offered all the support they may need. Casey and I are praying for the victims and their families. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 23 січня 2019 р.