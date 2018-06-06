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Во время визита Путина в Вену звучала тема Сенцова, – посол Украины

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Во время визита Путина в Вену звучала тема Сенцова
Во время визита Путина в Вену звучала тема Сенцова / Коллаж 24 канал

Во время визита 5 июня президента России Владимира Путина в Вену обсуждалась тема незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Тема Сенцова во время визита прозвучала. Как, где и когда – говорить не могу. Но кому надо, уже поблагодарил приватно", – написал посол

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Щерба добавил, после этой поездки Путина хорошие новости заключаются в том, что Австрия на всех уровнях подтвердила приверженность к европейской политике в отношении РФ.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Новости политики Австрия Новости России Владимир Путин Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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