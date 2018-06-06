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Під час візиту Путіна до Відня звучала тема Сенцова, – посол України

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Під час візиту Путіна до Відня звучала тема Сенцова
Під час візиту Путіна до Відня звучала тема Сенцова / Колаж 24 канал

Під час візиту 5 червня президента Росії Володимира Путіна до Відня обговорювалася тема незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Тема Сенцова під час візиту прозвучала. Як, де і коли – говорити не можу. Але кому треба, вже подякував приватно", – написав посол

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Щерба додав, після цієї поїздки Путіна хороші новини полягають у тому, що Австрія на всіх рівнях підтвердила прихильність до європейської політики щодо РФ.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Володимир Путін Новини Росії Австрія
Джерело: 24 канал
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