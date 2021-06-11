Чтобы использовать воду из-под Азова, ее нужно очищать. Соответствующее заявление сделал так называемый глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

К теме Важно знать, на какие уступки пойдет Россия ради воды в Крыму, – Разумков

Вода из-под Азова непригодна для употребления

Так называемый представитель оккупационной власти заявил, что вода непригодна к употреблению из-за высокой минерализации.

Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо,

– заявил пророссийский Аксенов.

Воду из-под Азова нужно очищать

Более того, он заверил, что очистные станции Крыму не справятся с объемом воды. Именно поэтому "об этой идее придется забыть".

Пропагандистское издание "Крыминформ" пишет, что очистить в сутки миллион кубометров или два нереально.

"В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", – заявил Аксенов.

Обратите внимание! До 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Но после оккупации Крыма Россией, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия

Вода в Крыму: что известно