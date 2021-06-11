Чтобы использовать воду из-под Азова, ее нужно очищать. Соответствующее заявление сделал так называемый глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.
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Вода из-под Азова непригодна для употребления
Так называемый представитель оккупационной власти заявил, что вода непригодна к употреблению из-за высокой минерализации.
Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо,
– заявил пророссийский Аксенов.
Воду из-под Азова нужно очищать
Более того, он заверил, что очистные станции Крыму не справятся с объемом воды. Именно поэтому "об этой идее придется забыть".
Пропагандистское издание "Крыминформ" пишет, что очистить в сутки миллион кубометров или два нереально.
"В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет", – заявил Аксенов.
Вода в Крыму: что известно
- Ранее оккупанты пополняли запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи пришли к выводу, что это привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году из-за малоснежной зимы и небольшого количества осадков ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Водоемы обмелели и высохли.
- Из-за серьезных проблем с пресной водой, оккупанты начали бурлить первые скважины в Азовском море.
- Ранее вице премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что это будут делать для обеспечения оккупированного Крыма водой.
- В начале июня оккупанты в Крыму заявили, что хотят идти в международный суд якобы из-за "водной блокады" со стороны Украины. В России уже взялись за это дело.
- Украинская сторона неоднократно заявляла, что готова возобновить водоснабжение только после деоккупации полуострова.