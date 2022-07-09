Правозащитник удивил, что стало валютой на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях люди остались без водоснабжения, ведь россияне повредили водопровод.

Сегодня на временно оккупированных территориях питьевая вода стала фактически валютой. Люди могут что-то обменивать, чтобы получить воду. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Он объяснил, что из-за боевых действий был поврежден водопровод по всей линии разграничения. Он сконструирован таким образом, что идет от Славянска в сторону Мариуполя и там заходит на Донбасс. В настоящее время этот водопровод разбит.

Павел Лисянский напомнил, что еще есть водохранилища на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Например, большое водохранилище возле Алчевска. Однако оно начало мельчать где-то с 2018 года, потому что там появилось очень большое количество искусственных ископаемых, то есть копанок,

– сообщил Павел Лисянский.

"Там такая местность, что угольные пласты выходят на поверхность. То есть подъехал, копнул экскаватором, вот и уголь. Загрузил, продал – живые деньги. Но этого нельзя делать таким способом, потому что, когда роешь, тектоника нарушается и реки или другие водоемы проваливаются в те трещины. Это варварский метод. Из-за этого водоемы начали мельчать, а некоторые реки пересохли совсем", – объяснил эксперт.

Также он напомнил, что раньше люди на оккупированных территориях платили средства за коммунальные услуги, однако все они разворовывались. Никто не вкладывал их в ремонт водопровода или той же инфраструктуры. Как результат, вода по дырам растекалась и до конца могли дойти примерно 20%.

Павел Лисянский подытожил, что стало причиной отсутствия воды:

Активные боевые деяния.

Плохая тектоника из-за большого количества копанок. Вода, которая была в хранилищах, стала уходить под землю.

Отсутствие ремонта водопровода из-за хищения денег.

Он рассказал, что по всем этим причинам вода подается 2 дня в месяц и то только 3 – 4 часа в день. При этом в многоэтажках не доходит даже до 7 этажа из 9. Однако ситуация сегодня стала еще хуже, ведь в некоторых районах воды вообще нет.

Смотрите видео о ситуации на временно оккупированных территориях: