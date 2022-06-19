Желающих искупаться в Азовском море почти нет

Во временно оккупированной Кирилловке в Запорожской области в Азовское море снова вернулись водоросли. Вода в море сильно зацвела, теперь похожа на болото.

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Хотя на календаре уже 19 июня, однако желающих искупаться в Азовском море не так уж много. Людей отталкивает грязь в море, которую повлекло за собой действия русских оккупантов.

Местные СМИ опубликовали видео и фотографии с пляжа в оккупированной Кирилловке, что подтверждает загрязненность Азовского моря.

Видео Азовского моря в оккупированной Кирилловке

Пустой пляж в Кирилловке / Фото "РИА Мелитополь"



На пляже в Кирилловке почти нет людей / Фото "РИА Мелитополь"



Азовское море в Кирилловке / Фото "РИА Мелитополь"

В Бердянске пляжи тоже пустые

Не лучше ситуация во временно оккупированном Бердянске. На Бердянской косе летом 2022 года из-за российской агрессии отдыхать некому.

Несмотря на жару и теплое море, пляжи полностью пустые.

Видео пустого пляжа в Бердянске

Из-за россиян в Азовском море погибает фауна

В акватории Азовского моря жители разрушенного россиянами Мариуполя наблюдают начало мора рыбы, в частности, дельфинов. Как отмечают специалисты, такие явления возможны в море только в период аномальной жары в июле.

Температура воздуха пока значительно ниже, поэтому можно сделать вывод о наличии болезни в морской воде. Скорее всего, мор рыбы обусловлен российской агрессией против Украины.

Добавим, что находиться на пляжах очень небезопасно. Недавно в Бердянске местные жители зафиксировали на камеру мощный взрыв в порту возле пляжа.

В Мариуполе оккупационные власти призвали местных жителей ходить на пляжи, однако недавно возле Азовского моря погибли два человека. Трагический инцидент произошел на пляже "Песчаный" рядом с Мариупольским портом. Из-за взрыва российской мины скончался 8-летний мальчик.

Впоследствии оккупанты запретили купание в Азовском море якобы из-за разминирования. Однако законно избранные мариупольские власти заявили, что россияне напуганы эпидемией холеры.

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