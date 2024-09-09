Вода темного цвета: какая сейчас ситуация с речкой Десна

Вода в Десне около Чернигова потемнела. Местами специалисты фиксируют массовый замор рыбы.

По словам исполняющего обязанности мэра Александра Ломако, эксперты уже работают для улучшения состояния реки. Угрозы жизни и здоровью жителей нет.

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Ситуация с загрязнением Десны не улучшается

По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова – 24 Канал) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы, есть и погибшая,

– сообщил Ломако.

По его словам, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

Важно! Исполняющий обязанности мэра отметил, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

Он также подчеркнул, что посещать пляж власти запретили. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Был усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.