Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова

В январе 2020 году в прессе появилась информация о том, что в Украине рассматривают вариант продажи воды из Днепра в подконтрольный России Крым. К такому "сотрудничеству" готовы и в Москве. Кто за этим стоит – читайте в статье 24 канала.

Прежде всего следует отметить, что так уже распорядилась природа, что Крым не может существовать без Украины, он является неотъемлемой ее частью. С материка нашего государства годами текла пресная вода на полуостров, делая местные земли плодородными, а крымчанам предоставляя вкусные продукты и возможность развивать хозяйство и туризм.

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Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После того как в 2014 году Крым аннексировала Россия, Украина прекратила поставлять пресную воду. Из-за оккупации полуостров высыхает.

Кризис начался летом 2018 года, когда Крым накрыла сильная засуха. Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленными и бесплодными. В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90-100 дней.

Стоит ли Украине возобновить поставки воды в подконтрольный России Крым?

На этот вопрос вы сможете ответить в конце статьи. 24 канал проводит собственный опрос читателей. Но украинская власть с начала аннексии и до 2020 года придерживается единой точки зрения – никакой воды до освобождения полуострова Россией.

В частности Антон Корневич, представитель президента, который отвечает за крымское направление, считает именно так.

Стоит лтметить, что на полуострове достаточно воды, чтобы обеспечить потребности населения, большое количество пресной воды необходимо для сельского хозяйства, промышленности и российской армии.

Украина не обязана решать проблемы оккупантов, что четко закрепляет Женевская конвенция 1949 года, которая регулирует статус оккупационной власти. Она определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагаются международной конвенцией на страну-оккупанта.

Почему говорят о возобновлении поставок воды в Крым?

Как уже писалось, в январе 2020 года оккупанты в Крыму забили тревогу из-за катастрофического состояния с водой. А в конце месяца в украинской прессе появилась информация о том, что наша власть рассматривает вариант продажи воды из Днепра в подконтрольный России Крым.

Руководитель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что при формировании бюджета рассматривалась такая идея. Об этом он рассказал нашим коллегам из программы "Схемы" на "Радио Свобода".

После этого, коллега Аристова по фракциии, некий депутат Юрий Камельчук, в эфире одного из украинских телеканалов продолжил "топить" за эту идею. Он предложил подписать специальный контракт о подаче воды в оккупированный Россией Крым.

Ранее, в феврале, возник скандал, связанный со словами главы фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Он предложил обменяться с Россией: мы подаем воду в Крым, а Россия выводит свои войска с Донбасса.

Заявление вызвало возмущение в обществе. Коллеги Арахамии по партии и новоиспеченный руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявили, что это только личное мнение главы фракции, которое не совпадает с позицией государства.

Арахамия извинился и заявил, что его слова неправильно трактовали и вообще это не он сказал. Однако Кремлю идея понравилась. Там не замедлили прокомментировать скандал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

Крым не может быть объектом какого-либо размена, однако РФ готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины в Крым.

Стоит заметить, что Россия никогда не говорит подобные вещи просто так. Очевидно планы Кремля по реконструкции водохранилища, которое обойдется стране-агрессору в 25 миллиардов рублей, скорректировала критическая ситуация на полуострове?

К слову, оккупационная власть пообещала, что проблема воды будет решена. Путин поручил обеспечить Крым водой до 2025 года. Планируют реконструировать Межгорное водохранилище (около Симферополя) и наполнять его водой из ближайших рек.

Может в Москве посчитали, что дешевле будет договориться с украинскими депутатами?

Такой вариант в России рассматривается, но для этого необходимо, чтобы общественное мнение как в Украине, так и в России кардинально изменилось,

– отметил в комментарии 24 каналу политолог Олег Саакян.



Олег Саакян / фото с его страницы в Facebook

По мнению эксперта, договоренность Путина с Зеленским о возобновлении поставок воды в Крым, воспримут в обеих странах крайне негативно.

Для украинской власти такое решение будет фактически политическим самоубийством, а Россия, в таком случае, должна пойти на серьезные уступки, что будет также расцениваться в частности у московской элиты как слабость и предательство интересов России,

– отметил Саакян.

Политолог назвал и другие причины появления разговоров о возобновлении поставок воды в Крым. К примеру он считает, что это могло быть сделано чтобы "прощупать" общественное мнение.

Это так работает: определенное количество политиков делает заявление, после чего поднимается информационный хайп и социология может четко измерить отношение общества к этой теме. С другой стороны, это можно рассматривать как проверку позиций сторон накануне очередного заседания нормандской четверки,

– сказал Олег Саакян.

Третьим вариантом эксперт назвал расшатывание российского влияния на Донбассе. Так сказать, украинская сторона хочет посеять сомнения среди боевиков на Донбассе, как будто Россия может их сдать. Однако к этой теории политолог не склоняется.

Что будет дальше?

Зеленскому и его команде придется занять однозначную позицию по поставкам воды в Крым – несколько раз повторить, что ее туда давать не будут, другие заявления украинским обществом восприниматься не будут, уверяет Олег Саакян.

Какие проблемы в Крыму из-за нехватки пресной воды?

Окруженный со всех сторон водой Крым, не может самостоятельно обеспечить ней все потребности. Нехватка пресной воды на полуострове за годы оккупации привела к катастрофическим последствиям. Абсолютно каждому крымчанину понятно, что без днепровской воды полуостров окажется на пороге водной катастрофы и эксперты отмечают, что это произойдет в 2020 году.

Российская оккупационная власть пытается решить проблему локально, но вмешательство в экосистему полуострова несет негативные последствия для уникальной природы Крыма, говорят эксперты.

Оккупант уже успел за эти годы значительно подорвать экономику полуострова и его экосистему. Специалисты уверены, что Россия не рассматривает Крым как успешный экономический регион, полуостров им нужен только для размещения там своих военных баз.

Это год будет последним для многих аграрных предприятий полуострова. Полностью прекратится производство сои, кормов, сократится выращивание овощей, мяса, рыбы и молочных продуктов. Ряд отсроченных эффектов проявится только сейчас, спустя пять лет,

– сказал Александр Лиев, руководитель Крымской правозащитной группы "20 февраля" в комментарии 24 каналу.



Александр Лиев / фото с его страницы в Facebook

Кроме того, нехватка воды повлияла на демографическую ситуацию, увеличение цен на продукты, при том, что их качество стало хуже.

Из-за нехватки кормовой базы (мясо, молоко, вода) привычные для крымчан продукты исчезают, а те, которые поставляют из России – дороже и имеют длительный срок годности (что говорит об их ненатуральной составляющей – 24 канал),

– сказал Лиев.

Соответственно , в следствии всех этих проблем и не стоит рассчитывать на увеличение туристического потока.

Кроме этого, эксперт отметил, что существует и проблема питьевой воды. В частности жители Симферополя, Феодосии и территории степного Крыма, страдают от ухудшения ее качества.

Чтобы добывать воду, оккупационная власть расконсервировала скважины, пробуренные еще в середине 20 века. Впрочем, такие действия привели к минерализации грунтовых вод. Всегда ситуация выравнивалась благодаря Северо-Крымскому каналу. Ежегодно ситуация осложняется таким образом, что вода уходит из водоносных горизонтов, все меньше и меньше ее в подземных скважинах. Ситуация ухудшается и так будет и впредь.

Ботанический заказник между Новым Светом и Судаком / фото: Башкатов Виталий

Украина легко может решить все проблемы, наше государство даже построило новую дамбу, которая может пустить воду в Крым. Но условием этого в Киеве называют деоккупацию, то есть Россия должна уйти с полуострова.

Что было до построения Северо-Крымского канала

Современному человеку трудно представить в каких условиях приходилось жить местному населению на этих территориях до постройки в 1963 году канала. Катастрофическая нехватка воды приводила к тому, что до 30-х годов прошлого века в годы засухи люди вымирали целыми деревнями. Воду привозили гужевым транспортом, и на небольшую семью выделяли ее в количестве одного ведра. Говорить о земледелии и вовсе не приходилось. После прихода днепровской воды, жизнь степного Крыма кардинально изменилось. Благодаря искусственному каналу в этой зоне стал возможным не только значительный прирост населения (переселенцы из других областей Украины и России), а также преобразование засушливых степей в сады и пашни. Точно так же, как когда-то Северо-Крымский канал дал жизнь, его высыхание ее и заберет у полуострова.

Эпилог

Как уже писалось выше, что касается питьевой воды – ею Крым может полностью себя обеспечивать самостоятельно без помощи канала. Напоить население можно путем модернизации артезианских скважин, а также за счет строительства новых. Но для сельского хозяйства на полуострове водных ресурсов недостаточно, ведь количество орошаемых территорий сейчас сведено к нулю.

Связанные с водой проблемы, которые на сегодняшний день пытается решить Россия, носят лишь временный характер. И работа ведется с учетом в первую очередь интересов российской армии, а не перспективы жизни крымчан.

Такая ситуация в итоге приведет к тому, что на северо-крымской территории останутся только военные базы. Очевидным остается факт: имеющееся количество воды в Крыму может обеспечить жизнь без развития сельского хозяйства, курортов и промышленности.

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