Это поддержка украинцев: депутат "Слуги народа" Камельчук хочет контракт с РФ о воде в Крым

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук предложил подписать специальный контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. По его мнению, Украине следует быть "дальновидной в этом вопросе".

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Знаете, какая замечательная идея сегодня пришла мне в голову? Шучу, но я все равно скажу! Может, мы воду по такой же цене будем продавать, как нам Россия газ? Мы же хотим вернуть эти территории? Хотим!

– заявил Камельчук.

Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

Смотрите видео заявления Камельчука относительно подачи воды в оккупированный Крым:

Почему разгорелся скандал с Арахамией?Потому что он подтвердил в прямом эфире одного из телеканалов, что достаточным компромиссом будет, если Украина даст воду аннексированному Россией Крыму в обмен на вывод военных формирований этого государства с территории Донбасса. На эти слова появилась бурная реакция как украинских, так и российских политиков.

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