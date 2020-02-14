18:06
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Это поддержка украинцев: депутат "Слуги народа" Камельчук хочет контракт с РФ о воде в Крым

      0 Читати новину українською
      Юрий Камельчук / facebook.com/kamelchuk

      Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук предложил подписать специальный контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть.

      Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. По его мнению, Украине следует быть "дальновидной в этом вопросе".

      Знайте больше: Вода в Крым: кто может стать обменной монетой?

      Знаете, какая замечательная идея сегодня пришла мне в голову? Шучу, но я все равно скажу! Может, мы воду по такой же цене будем продавать, как нам Россия газ? Мы же хотим вернуть эти территории? Хотим!
      – заявил Камельчук.

      Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.

      Смотрите видео заявления Камельчука относительно подачи воды в оккупированный Крым:

       

      Почему разгорелся скандал с Арахамией?Потому что он подтвердил в прямом эфире одного из телеканалов, что достаточным компромиссом будет, если Украина даст воду аннексированному Россией Крыму в обмен на вывод военных формирований этого государства с территории Донбасса. На эти слова появилась бурная реакция как украинских, так и российских политиков.

      Что известно о поставках воды в Крым: главное

      • До аннексии Крыма в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Воду давал 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с Крымом.  После аннексии Россией украинского полуострова поставки прекратили.
      • Летом 2018 года начался кризис с водой на полуострове, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почва на полуострове стали засоленной и бесплодной. В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.

       

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2090
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости Украины Новости Крыма Новости политики Давид Арахамия Слуга народа Вода в Крыму
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Украинский план: двенадцать шагов к безопасности в Украине и евроатлантическом регионе
      Оксана Сироїд 14
      сегодня , 17:15 Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна
      Богдан Мірошниченко 240
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1829
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 49
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 48
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук