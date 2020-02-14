Это поддержка украинцев: депутат "Слуги народа" Камельчук хочет контракт с РФ о воде в Крым
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук предложил подписать специальный контракт на подачу воды в оккупированный Россией Крым. Свою позицию он аргументировал тем, что в оккупированном Крыму живут украинцы и им должна помогать украинская власть.
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. По его мнению, Украине следует быть "дальновидной в этом вопросе".
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Знаете, какая замечательная идея сегодня пришла мне в голову? Шучу, но я все равно скажу! Может, мы воду по такой же цене будем продавать, как нам Россия газ? Мы же хотим вернуть эти территории? Хотим!
– заявил Камельчук.
Также нардеп поддержал идею выплат украинских пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса.
Смотрите видео заявления Камельчука относительно подачи воды в оккупированный Крым:
Почему разгорелся скандал с Арахамией?Потому что он подтвердил в прямом эфире одного из телеканалов, что достаточным компромиссом будет, если Украина даст воду аннексированному Россией Крыму в обмен на вывод военных формирований этого государства с территории Донбасса. На эти слова появилась бурная реакция как украинских, так и российских политиков.
Что известно о поставках воды в Крым: главное
- До аннексии Крыма в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Воду давал 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с Крымом. После аннексии Россией украинского полуострова поставки прекратили.
- Летом 2018 года начался кризис с водой на полуострове, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почва на полуострове стали засоленной и бесплодной. В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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