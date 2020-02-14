18:01
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Це підтримка українців: депутат "Слуги народу" Камельчук хоче контракт з РФ щодо води у Крим

      0
      Юрій Камельчук / facebook.com/kamelchuk

      Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук запропонував підписати спеціальний контракт на подачу води в окупований Росією Крим. Свою позицію він аргументував тим, що в окупованому Криму живуть українці і їм повинна допомагати українська влада.

      Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, Україні варто бути "далекогляднішою у цьому питанні". 

      Знайте більше: Вода в Крим: хто може стати обмінною монетою?

      Знаєте, яка чудова ідея сьогодні прийшла мені в голову? Жартую, але я все одно скажу! Може, ми воду за такою ж ціною продаватимемо, як нам Росія газ? Ми ж хочемо повернути ці території? Хочемо! 
      – заявив Камельчук.

      Також нардеп підтримав ідею виплат українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

      Дивіться відео заяви Камельчука щодо подачі води в окупований Крим:

       

      Чому розгорівся скандал з Арахамією? 

      Бо він підтвердив у прямому ефірі одного з телеканалів, що достатнім компромісом буде, якщо Україна дасть воду анексованому Росією Криму в обмін на виведення військових формувань цієї держави з території Донбасу. На ці слова з’явилась бурхлива реакція як українських, так і російських політиків.

      Що відомо про постачання води у Крим: головне

      • До анексії Криму у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Воду давав 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з Кримом. Після анексії Росії українського півострова постачання припинили.
      • Влітку 2018 року почалася криза з водою на півострові, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені й неродючі. У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
      Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
      сьогодні
      24661
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Росії Давид Арахамія Новини Криму Слуга народу Вода в Криму Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Український план: дванадцять кроків до безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні
      Оксана Сироїд 3
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 811
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5261
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 211
      сьогодні , 16:20 Романтична вечеря на двох: ідея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 225
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук