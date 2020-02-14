Це підтримка українців: депутат "Слуги народу" Камельчук хоче контракт з РФ щодо води у Крим

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук запропонував підписати спеціальний контракт на подачу води в окупований Росією Крим. Свою позицію він аргументував тим, що в окупованому Криму живуть українці і їм повинна допомагати українська влада.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, Україні варто бути "далекогляднішою у цьому питанні".

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Знаєте, яка чудова ідея сьогодні прийшла мені в голову? Жартую, але я все одно скажу! Може, ми воду за такою ж ціною продаватимемо, як нам Росія газ? Ми ж хочемо повернути ці території? Хочемо!

– заявив Камельчук.

Також нардеп підтримав ідею виплат українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.

Дивіться відео заяви Камельчука щодо подачі води в окупований Крим:

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Бо він підтвердив у прямому ефірі одного з телеканалів, що достатнім компромісом буде, якщо Україна дасть воду анексованому Росією Криму в обмін на виведення військових формувань цієї держави з території Донбасу. На ці слова з’явилась бурхлива реакція як українських , так і російських політиків.

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