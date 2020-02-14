Це підтримка українців: депутат "Слуги народу" Камельчук хоче контракт з РФ щодо води у Крим
Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук запропонував підписати спеціальний контракт на подачу води в окупований Росією Крим. Свою позицію він аргументував тим, що в окупованому Криму живуть українці і їм повинна допомагати українська влада.
Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, Україні варто бути "далекогляднішою у цьому питанні".
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Знаєте, яка чудова ідея сьогодні прийшла мені в голову? Жартую, але я все одно скажу! Може, ми воду за такою ж ціною продаватимемо, як нам Росія газ? Ми ж хочемо повернути ці території? Хочемо!
– заявив Камельчук.
Також нардеп підтримав ідею виплат українських пенсій жителям окупованих територій Донбасу.
Дивіться відео заяви Камельчука щодо подачі води в окупований Крим:
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Бо він підтвердив у прямому ефірі одного з телеканалів, що достатнім компромісом буде, якщо Україна дасть воду анексованому Росією Криму в обмін на виведення військових формувань цієї держави з території Донбасу. На ці слова з’явилась бурхлива реакція як українських, так і російських політиків.
Що відомо про постачання води у Крим: головне
- До анексії Криму у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. Воду давав 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з Кримом. Після анексії Росії українського півострова постачання припинили.
- Влітку 2018 року почалася криза з водою на півострові, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
- Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені й неродючі. У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.