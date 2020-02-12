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      Не можна допустити, аби нас продали, – Чубаров різко відповів Арахамії про Крим

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      Чубаров різко відповів Арахамії щодо повернення води до Криму / president.gov.ua/

      Рефат Чубаров відреагував на висловлювання глави фракції "Слуга народу" про умову для повернення води до окупованого Криму. Він вважає неприпустимим обговорювати можливість вирішення ситуації на Донбасі за рахунок Криму.

      Так голова Меджлісу кримських татар прокоментував заяву Арахамії про відновлення подачі води в анексований Крим в ефірі UA:Крим.

      До теми: Ситуація ще гірша, ніж кажуть, – Чубаров про проблеми з водою в Криму

      Голова фракції "Слуга народу" напередодні сказав, що він пішов би на відновлення подачі води в анексований Крим в обмін на відведення російських військ з Донбасу. Арахамія тоді підкреслив, що це його особиста позиція, а не як голови фракції.

      Якщо хтось в державі припускає, що можна здати цілісний народ кримських татар, здати українців, а їх там аж 500 тисяч. Не можна допустити того, аби держава продала нас за воду, за будь-які комбінації щодо Донбасу,
      – сказав Чубаров.

      Довідка! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму

      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.

      Водночас постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що поширена напередодні інформація про можливе відновлення водопостачання до окупованого Росією Криму не відповідає дійсності. Це стане можливим лише після деокупації півострова.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Новини Криму Анексія Криму
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