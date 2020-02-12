Нельзя допустить, чтобы нас продали – Чубаров резко ответил Арахамии о Крыме

Рефат Чубаров отреагировал на высказывания главы фракции "Слуга народа" об условии для возвращения воды в оккупированный Крым. Он считает недопустимым обсуждать возможность решения ситуации на Донбассе за счет Крыма.

Так глава Меджлиса крымских татар прокомментировал заявление Арахамии о возобновлении подачи воды в аннексированный Крым в эфире UA:Крым.

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Глава фракции "Слуга народа" накануне сказал, что он пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на выведение российских войск с Донбасса. Арахамия тогда подчеркнул, что это его личная позиция, а не как председателя фракции.

Если кто-то в государстве предполагает, что можно сдать целостный народ крымских татар, украинцев сдать, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за любые комбинации по Донбассу,

– сказал Чубаров.

Справка! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

Что нужно знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму

Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова

– Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за недостатка воды.

Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.

Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, но пока это приводит только к засолению земель.

В то же время постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что распространенная накануне информация о возможном возобновлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.