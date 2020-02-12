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      Нельзя допустить, чтобы нас продали – Чубаров резко ответил Арахамии о Крыме

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      Чубаров резко ответил Арахамии относительно возвращения воды в Крым / president.gov.ua/

      Рефат Чубаров отреагировал на высказывания главы фракции "Слуга народа" об условии для возвращения воды в оккупированный Крым. Он считает недопустимым обсуждать возможность решения ситуации на Донбассе за счет Крыма.

      Так глава Меджлиса крымских татар прокомментировал заявление Арахамии о возобновлении подачи воды в аннексированный Крым в эфире UA:Крым.

      К теме: Ситуация еще хуже, чем говорят, – Чубаров о проблемах с водой в Крыму

      Глава фракции "Слуга народа" накануне сказал, что он пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на выведение российских войск с Донбасса. Арахамия тогда подчеркнул, что это его личная позиция, а не как председателя фракции.

      Если кто-то в государстве предполагает, что можно сдать целостный народ крымских татар, украинцев сдать, а их там аж 500 тысяч. Нельзя допустить того, чтобы государство продало нас за воду, за любые комбинации по Донбассу,
      – сказал Чубаров.

      Справка! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекратили.

      Что нужно знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму

      В то же время постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что распространенная накануне информация о возможном возобновлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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