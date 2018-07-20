Вода в Крыму: неутешительные данные от активиста

Обильные дожди в оккупированном Крыму не подняли уровень воды в Белогорском водохранилище.

Об этом рассказал руководитель общественного движения "Свободный Крым" Виталий Хомутов, сообщают "Крым.Реалии".

Он рассказал, что 19 июля побывал на Белогорском водохранилище, надеясь, что трехдневные дожди подняли уровень воды в водоеме.

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Надежды не оправдались, воды не прибавилось. Радует, что и не стало, потому что последние три дня уровень воды заметно уменьшалась на несколько сантиметров в день,

– пояснил активист.

Белогорское водохранилище расположено в русле реки Биюк-Карасу, что берет свое начало с Карасу-Баши. Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.