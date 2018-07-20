Вода у Криму: невтішні дані від активіста
Рясні дощі в окупованому Криму не підняли рівень води в Білогірському водосховищі.
Про це розповів керівник громадського руху "Вільний Крим" Віталій Хомутов, повідомляють "Крим.Реалії".
Він розповів, що 19 липня побував на Білогірському водосховищі, сподіваючись, що триденні дощі підняли рівень води у водоймі.
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Сподівання не виправдилися, води не додалося. Радує, що і не поменшало, бо останні три дні вода помітно зменшувалася на кілька сантиметрів на день,
– пояснив активіст.
Білогірське водосховище розташоване в руслі річки Біюк-Карасу, що бере свій початок з Карасу-Баши. Раніше в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху.
Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.