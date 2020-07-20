По результатам тестирований скорости мобильной связи в Украине в первом полугодии 2020 года впервые лидером стал Vodafone, который обошел и Киевстар, и lifecell.

Тестирования проводились как в 4G-сетях, так и в 3G и даже 2G (просто там практически невозможно провести тест). Такие данные предоставила французская компания nPerf, которая является одним из лидеров краудсорсинга тестирования телекоммуникационных сетей.

NPerf использует свое сообщество пользователей в Украине, которые проводят тесты на своем мобильном и стационарном соединении с приложением nPerf. Кроме того, nPerf измеряет не только скорость сети, но и опыт клиентов в своих тестах потоковой передачи и просмотра. Оценка nPerf основана на результатах тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, просмотра и потоковых тестов. Данные были агрегированы для установления эталона эффективности в Украине.

В течение первых шести месяцев 2020 года пользователи nPerf провели 37779 тестов с помощью мобильного приложения nPerf. При средней скорости загрузки 19 Мбит/с, скорости выгрузки около 9 Мбит/с и хорошей задержке ниже 50 мс Vodafone явно выделяется среди своих конкурентов, отмечают в компании. Оператор также предоставил лучшие результаты просмотра веб-страниц и делит первое место с Киевстар по потоковым просмотрам.

Как видно на графике, после трех трудных месяцев, связанных с карантином, показатели просмотра мобильного интернета снова начинают расти с мая.

Как предсказывали в nPerf, Vodafone значительно улучшил свои показатели с середины 2019 года и, таким образом, набрав 53381 балл, занимает первое место, опережая Киевстар (47553) и lifecell (45415).

Самое удивительное в этой истории, что Киевстар имеет намного больше полос частот, и теоретически его сети должны демонстрировать скорости выше, что доказывали предыдущие тесты. Однако, в последнее время Vodafone начал ускорять свою 4G сеть.