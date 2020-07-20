За результатами тестувань швидкості мобільного зв'язку в Україні в першому півріччі 2020 року вперше лідером став Vodafone, який обійшов і Київстар, і lifecell.

Тестування проводилися як в 4G-мережах, так і в 3G і навіть 2G (просто там практично неможливо провести тест). Такі дані надала французька компанія nPerf, яка є одним з лідерів краудсорсингу тестування телекомунікаційних мереж.

NPerf використовує своє співтовариство користувачів в Україні, які проводять тести на своєму мобільному і стаціонарному з'єднанні з додатком nPerf. Крім того, nPerf вимірює не тільки швидкість мережі, але і досвід клієнтів в своїх тестах потокової передачі і перегляду. Оцінка nPerf заснована на результатах тестів швидкості завантаження і вивантаження, затримки, перегляду і потокових тестів. Дані були агреговані для встановлення еталона ефективності в Україні.

Протягом перших шести місяців 2020 року користувачі nPerf провели 37779 тестів за допомогою мобільного додатку nPerf. При середній швидкості завантаження 19 Мбіт/с, швидкості вивантаження близько 9 Мбіт/с і хорошої затримки нижче 50 мс Vodafone явно виділяється серед своїх конкурентів, відзначають в компанії. Оператор також надав кращі результати перегляду вебсторінок і ділить перше місце з Київстар за потоковими переглядами.

Як видно на графіку, після трьох важких місяців, пов'язаних з карантином, показники перегляду мобільного інтернету знову починають зростати з травня.

Як передбачали в nPerf, Vodafone значно поліпшив свої показники з середини 2019 року і, таким чином, набравши 53381 бал, займає перше місце, випереджаючи Київстар (47553) і lifecell (45415).

Найдивовижніше в цій історії, що Київстар має набагато більше смуг частот, і теоретично його мережі повинні демонструвати швидкості вище, що доводили попередні тести. Однак, останнім часом Vodafone почав прискорювати свою 4G мережу.