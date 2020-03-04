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      Vodafone Украина и Vodafone GROUP подписали договор о стратегическом партнерстве

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      Следовательно, признанный лидер в области телекоммуникаций продолжит работу на нашем рынке, а разработанные украинскими специалистами цифровые решения и продукты начнут выходить на международный рынок.

      "Мы получаем возможность поставки – доступа к закупкам, ко всем ценам которые существуют в Vodafone. В рамках этого нового контракта у нас будет возможность провести ряд технологических аудитов, чтобы мы были в боевой готовности к перестройке на 5G, поэтому что Vodafone глобально в некоторых странах позапускал 5G и это очень хорошая экспертиза, которая позволит правильно сделать инвестиции", – сказала директор компании Vodafone Украина Ольга Устинова.

      Отныне украинские компании смогут воспользоваться разработками Vodafone Group – big data аналитикой и облачными сервисами. А накопленный компанией передовой опыт позволит усовершенствовать цифровую экономику в Украине.

      Новое соглашение будет способствовать синергии между нашими компаниями. Мы готовы делиться опытом. Украина для нас – очень важный рынок. Когда мы начали наше сотрудничество в Украине, мне кажется, бренд Vodafone был не очень известен в Украине. Сегодня же наш бренд один из самых известных,
      – отметил директор группы Vodafone Partner Markets Диего Массида.

      Сейчас Vodafone – признанный лидер в области телекоммуникаций с широким спектром услуг. В частности, в сфере мобильной связи, передачи данных, обмена сообщениями, внедрения скоростного интернета 3G и 4G. Компания работает в 25 странах мира и имеет партнерские соглашения с операторами более 40 государств. В Украине услугами Vodafone пользуется почти 20 миллионов абонентов.

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      Теги: Интернет
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