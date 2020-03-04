Vodafone Україна та Vodafone Group підписали договір про стратегічне партнерство

Відтак, визнаний лідер в галузі телекомунікацій продовжить роботу на нашому ринку, а розроблені українськими фахівцями цифрові рішення та продукти почнуть виходити на міжнародний ринок.

"Ми отримуємо можливість постачання – доступу до закупівель, до всіх цін, які існують в Vodafone. В рамках цього нового контракту у нас буде можливість провести ряд технологічних аудитів, щоб ми були в бойовій готовності до перебудови на 5G, тому що Vodafone глобально в деяких країнах позапускав 5G і це дуже хороша експертиза, яка дозволить правильно зробити інвестиції", – сказала директорка компанії Vodafone Україна Ольга Устинова.

Відтепер українські компанії зможуть скористатися розробками Vodafone Group – big data аналітика та хмарними сервісами. А накопичений компанією передовий досвід дозволить вдосконалити цифрову економіку в Україні.

Нова угода сприятиме синергії між нашими компаніями. Ми готові ділитися досвідом. Україна для нас – надзвичайно важливий ринок. Коли ми розпочали нашу співпрацю в Україні, мені здається, бренд Vodafone був не дуже відомий Україні. Сьогодні ж наш бренд один з найвідоміших,

– зазначив директор групи Vodafone Partner Markets Дієго Массіда.

Нині Vodafone – визнаний лідер в галузі телекомунікацій із широким спектром послуг. Зокрема, мобільного зв'язку, передачі даних, обміну повідомленнями, впровадженню швидкісного інтернету 3G і 4G. Компанія працює в 25 країнах світу та має партнерські угоди з операторами понад 40 держав. В Україні послугами Vodafone користується майже 20 мільйонів абонентів.