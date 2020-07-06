Странный инцидент произошел 6 июля на автодороге Благовещенское – Николаев. Водитель грузовика MAN отказался пройти взвешивание транспорта и высыпал щебень посреди дороги.

Мужчина перевозил щебень, однако пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля отказался, сообщил в телеграме министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Чтобы избежать ответственности за возможные нарушения, мужчина не придумал ничего лучше, чем высыпать щебень прямо посреди дороги возле машины полицейских.

Инцидент произошел на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев.

Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс". Материал должны были использовать для строительства автодороги Н-11.

Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги: смотрите видео

Что известно об автодороге Н-11? Автомобильный путь национального значения на территории Украины: Днепр – Кривой Рог – Николаев. Проходит по территории Днепропетровской и Николаевской областей.

Что предусмотрено за отказ пройти взвешивание транспорта