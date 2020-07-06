Водитель грузовика отказался от взвешивания и высыпал щебень посреди дороги: видео
Странный инцидент произошел 6 июля на автодороге Благовещенское – Николаев. Водитель грузовика MAN отказался пройти взвешивание транспорта и высыпал щебень посреди дороги.
Мужчина перевозил щебень, однако пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля отказался, сообщил в телеграме министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Чтобы избежать ответственности за возможные нарушения, мужчина не придумал ничего лучше, чем высыпать щебень прямо посреди дороги возле машины полицейских.
Инцидент произошел на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев.
Согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс". Материал должны были использовать для строительства автодороги Н-11.
Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги: смотрите видео
Что известно об автодороге Н-11?Автомобильный путь национального значения на территории Украины: Днепр – Кривой Рог – Николаев. Проходит по территории Днепропетровской и Николаевской областей.
Что предусмотрено за отказ пройти взвешивание транспорта
- За отказ остановиться для прохождения габаритно-весового контроля законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей.
- Кроме этого, в законопроекте 3743, который зарегистрировали в Верховной Раде, хотят ввести штраф в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).