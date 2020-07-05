В Николаеве водители фур решили отомстить местным жителям и заблокировали въезд в город. Дело в том, что накануне николаевцы заблокировали грузовикам дорогу в порт, куда они свозят зерно.

В ответ на это 5 июля водители фур решили насолить николаевцам и заблокировать въезд в город. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.

Важно В Николаеве внезапно развелся мост через реку и заблокировал движение транспорта: фото, видео

На видео, обнародованном в телеграм-канале, видно, как несколько десятков грузовиков перекрыли дорогу. Из-за этого легковые машины и общественный транспорт вынуждены ехать по встречной полосе или даже через поле.

Что известно о конфликте между николаевцами и водителями фур

3 июля жители Николаева перекрыли грузовикам дорогу к порту. Люди устроили акцию протеста и требовали запретить фурам ездить по улицам Николаева. Ведь именно из-за этого дороги в городе быстро разрушаются.

В ответ 5 июля водители грузовиков заблокировали трассы, ведущие в город.

Актуально "Засранцы" во всей красе: дальнобойщики придумали неоднозначный трюк, чтобы не платить штраф