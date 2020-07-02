На одной из украинских трасс водители грузовиков прибегли к неоднозначному шагу, чтобы не платить штраф за перегруз.

Трюк от дальнобойщиков, чтобы не влететь на штраф

Где именно это произошло – неизвестно. Однако видео полиции опубликовал телеграмм-канал Teza.

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На кадрах видно, как водители вручную пересыпают зерно из одной машины в другую. Таким образом, они пытаются избежать штрафа за перезагрузку.

"Ребята, вы - засранцы", – подписали видео журналисты ресурса.

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Смотрите видео, как водители грузовиков пересыпают зерно, чтобы не платить штраф

Что этому предшествовало

В конце июня президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам в одной из закрытых вайбер-групп. В видео, которое он там опубликовал, Зеленский возмутился, что водители ездят перегруженным транспортом по тем дорогам, где это запрещено. Поэтому призвал не искать путей для объезда.

Посмотрел, как дальнобойщики друг другу говорят, куда ехать, куда не ехать... Честно говоря, развеселили вы меня. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, – засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, то хотя бы чуточку не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно,

– подчеркнул президент.

Также он напомнил, что существует договоренность с СБУ, Нацполицией, с Госавтоинспекцией о том, чтобы сделать пропускные пункты, чтобы не было перегрузки автомобилей.

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