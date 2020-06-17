Грузовикам запретили въезжать в города днем: причина и детали
Кабинет министров Украины запретил грузовикам заезжать в населенные пункты в дневное время. Причина такого шага – повышение температуры воздуха, поэтому существует риск повреждения дорожного покрытия.
Из-за жары фурам запретили заезжать в город: что известно
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 июня. Об этом в телеграмме написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Также он обнародовал сам документ.
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Детали распоряжения Кабмина
- Будет ограничено движение для грузовиков массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
- Ограничения будут действовать при температуре более чем 28 градусов.
- Не будут пускать грузовики в города с 8:00 до 20:00.
Отвечать за это будет Государственное агентство автомобильных дорог, Нацполиция и местные органы исполнительной власти в пределах компетенции.
Они, в частности, должны:
- установить на дорогах общего пользования соответствующие знаки и информационные щиты,
- обустроить площадки временного отстоя фур;
- установить мобильные пункты габаритно-весового контроля возле предприятий, на которых постоянно осуществляют загрузку фур для дальнейшей перевозки грузов.
В то же время с 20 июня и до конца лета полиция и "Укртрансбезопасность" должны организовать работу совместных мобильных групп для выявления нарушений.
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Распоряжение Кабмина о запрете грузовикам заезжать в город из-за жары / Фото из телеграмм-канала Алексея Гончаренко
Заметим, что такой же запрет с 12 июня уже действует в Киеве. А с 18 мая в столице вводили ограничения на въезд крупногабаритного транспорта в утренние и вечерние часы.