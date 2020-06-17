Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Причина такого кроку – підвищення температури повітря, тому існує ризик пошкодження дорожнього покриття.

Через спеку фурам заборонили заїжджати до міста: що відомо

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 червня. Про це у телеграмі написав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Також він оприлюднив сам документ.

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Деталі розпорядження Кабміну

Буде обмежено рух для вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн.

Обмеження діятимуть за температури у понад 28 градусів.

Не пускатимуть вантажівки до міст з 8:00 до 20:00.

Відповідатимуть за це Державне агентство автомобільних доріг, Нацполіція та місцеві органи виконавчої влади в межах компетенції.

Вони, зокрема, мають:

встановити на дорогах загального користування відповідні знаки та інформаційні щити ,

та , облаштувати майданчики тимчасового відстою фур ;

; встановити мобільні пункти габаритно-вагового контролю біля підприємств, на яких постійно здійснюють завантаження фур для подальшого перевезення вантажів.

Водночас з 20 червня і до кінця літа поліція й "Укртрансбезпека" мають організувати роботу спільних мобільних груп для виявлення порушень.

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Розпорядження Кабміну щодо заборони вантажівкам заїжджати до міста через спеку / Фото з телеграм-каналу Олексія Гончаренка

Зауважимо, що така ж заборона з 12 червня вже діє в Києві. А з 18 травня у столиці запроваджували обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в ранковий та вечірній час.