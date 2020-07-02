На одній із українських трас водії вантажівок вдалися до неоднозначного кроку, аби не сплачувати штраф за перевантаження.

Трюк від далекобійників, аби не влетіти на штраф

Де саме, це сталося – невідомо. Однак відео поліції опублікував телеграм-канал Teza.

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На кадрах видно, як водії вантажівок вручну пересипають зерно з однієї машини в іншу. Таким чином, вони намагаються уникнути штрафу за перезавантаження.

"Хлопці, ви - засранці", – підписали відео журналісти ресурсу.

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Що цьому передувало

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський звернувся до далекобійників у одній із закритих вайбер-груп. У відео, яке він там опублікував, Зеленський обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом тими дорогами, де це заборонено. Тому закликав не шукати шляхів для об’їзду.

"Подивився, як далекобійники один одному говорять, куди їхати, куди не їхати… Чесно кажучи, розвеселили ви мене. Хотів би вам сказати, що ви, хлопці, – засранці. Ми тут хочемо щось хороше зробити для країни, а ви допомагати не можете, то хоча б трішки не заважайте. Добре? Тому що все дно всі чати ми знайдемо, і вас також знайдемо, і буде боляче,

– підкреслив президент.

Також він нагадав, що існує домовленість з СБУ, Нацполіцією, з Державтоінспекцією про те, щоб зробити пропускні пункти, щоб не було перевантаження автомобілів.

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