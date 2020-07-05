У Миколаєві водії фур вирішили помститися місцевим мешканцям та заблокували в'їзд до міста. Річ у тім, що напередодні миколаївці заблокували вантажівкам дорогу до порту, куди вони звозять зерно.

У відповідь на це 5 липня водії фур вирішили насолити миколаївцям та заблокувати в'їзд до міста. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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На відео, оприлюдненому у телеграм-каналі, видно, як кілька десятків вантажівок перекрили дорогу. Через це легкові машини та громадський транспорт змушені їхати по зустрічній смузі або навіть полем.

Що відомо про конфлікт між миколаївцями та водіями фур

3 липня мешканці Миколаєва перекрили вантажівкам дорогу до порту. Люди влаштували акцію протесту і вимагали заборонити фурам їздити вулицями Миколаєва. Адже саме через це дороги у місті швидко руйнуються.

У відповідь 5 липня водії вантажівок заблокували траси, що ведуть у місто.

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