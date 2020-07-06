Водій вантажівки відмовився від зважування і висипав щебінь посеред дороги: відео
Дивний інцидент трапився 6 липня на автошляху Благовіщенське – Миколаїв. Водій вантажівки MAN відмовився пройти зважування транспорту і висипав щебінь посеред дороги.
Чоловік перевозив щебінь, однак пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю відмовився, повідомив у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Аби уникнути відповідальності за можливі порушення, чоловік не вигадав нічого кращого, ніж висипати щебінь прямо посеред дороги біля автівки поліцейських.
Інцидент трапився на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.
Відповідно до товарно-транспортної накладної, виданої ТОВ "Бетонні покриття та технології", щебінь прямував до ТОВ "Техтранс". Матеріал мали використовувати для будівництва автодороги Н-11.
Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги: дивіться відео
Що відомо про автодорогу Н-11?Автомобільний шлях національного значення на території України: Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв. Проходить територією Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Що передбачено за відмову пройти зважування транспорту
- За відмову зупинитись для проходження габаритно-вагового контролю законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв.
- Крім цього, у законопроєкті 3743, який зареєстрували у Верховній Раді, хочуть запровадити штраф у розмірі 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень).