Дивний інцидент трапився 6 липня на автошляху Благовіщенське – Миколаїв. Водій вантажівки MAN відмовився пройти зважування транспорту і висипав щебінь посеред дороги.

Чоловік перевозив щебінь, однак пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю відмовився, повідомив у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Аби уникнути відповідальності за можливі порушення, чоловік не вигадав нічого кращого, ніж висипати щебінь прямо посеред дороги біля автівки поліцейських.

Інцидент трапився на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.

Відповідно до товарно-транспортної накладної, виданої ТОВ "Бетонні покриття та технології", щебінь прямував до ТОВ "Техтранс". Матеріал мали використовувати для будівництва автодороги Н-11.

Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги: дивіться відео

Що відомо про автодорогу Н-11? Автомобільний шлях національного значення на території України: Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв. Проходить територією Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Що передбачено за відмову пройти зважування транспорту