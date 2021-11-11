Авария произошла днем 11 ноября. Водитель внедорожника буквально "снес" 13-летних мальчика и девочку.
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Кричал и неадекватно вел себя
Двое очевидцев, работавших в магазине неподалеку от места ДТП, рассказали, что водитель вел себя неадекватно. Он кричал и пытался доказать, что он не виноват.
Ругался мужчина в ответ к прохожим, которые задавали много вопросов. По словам девушек, возле места аварии собралось очень много людей.
Странно ехал по дороге
Странное поведение водителя заметили и на дороге еще до аварии. В телеграме Magnolia TV публикуют видео, где видно, как Toyota нарушает правила дорожного движения. Он едет по встречной, а потом самовольно пересекает еще несколько полос.
Как Toyota перед аварией странно ездит по дороге: видео
Жуткое ДТП в Харькове: детали
- 11 ноября элитный Toyota Land Cruiser сбил 13-летних парня и девушку, которые переходили дорогу на зеленый.
- Девочку отбросило после удара, а парень попал под передний бампер.
- Владелец Toyota протащил школьника несколько метров, после чего остановился.
- На место происшествия вызвали медиков скорой. Они срочно госпитализировали детей в больницу.