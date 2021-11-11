Авария произошла днем 11 ноября. Водитель внедорожника буквально "снес" 13-летних мальчика и девочку.

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Кричал и неадекватно вел себя

Двое очевидцев, работавших в магазине неподалеку от места ДТП, рассказали, что водитель вел себя неадекватно. Он кричал и пытался доказать, что он не виноват.

Ругался мужчина в ответ к прохожим, которые задавали много вопросов. По словам девушек, возле места аварии собралось очень много людей.

Странно ехал по дороге

Странное поведение водителя заметили и на дороге еще до аварии. В телеграме Magnolia TV публикуют видео, где видно, как Toyota нарушает правила дорожного движения. Он едет по встречной, а потом самовольно пересекает еще несколько полос.

Как Toyota перед аварией странно ездит по дороге: видео

Обратите внимание! По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, водитель, совершивший это ужасное ДТП, мог быть под наркотиками. Сейчас его везут на проведение медицинского исследования.

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