Аварія сталася вдень 11 листопада. Водій елітного позашляховика буквально "зніс" 13-річних хлопчика і дівчинку.
До теми У Харкові елітний позашляховик на переході проїхався по підлітках: моторошне відео
Кричав і неадекватно поводився
Двоє очевидців, які працювали в магазині неподалік місця ДТП, розповіли, що водій поводився неадекватно. Він кричав і намагався довести, що він не винен.
Лаявся чоловік у відповідь до перехожих, які ставили багато питань. За словами дівчат, біля місця аварії зібралося дуже багато людей.
Дивно їхав дорогою
Дивну поведінку водія помітили й на дорозі ще до аварії. У телеграмі Magnolia TV публікують відео, де видно, як Toyota порушує правила дорожнього руху. Він їде зустрічною, а потім самовільно перетинає ще кілька смуг.
Як Toyota перед аварією дивно їздить дорогою: відео
Моторошна ДТП в Харкові: що відомо
- 11 листопада елітний Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопця та дівчину, які переходили дорогу на зелений.
- Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.
- Власник Toyota протягнув школяра кілька метрів, після чого зупинився.
- На місце події викликали медиків швидкої. Вони терміново госпіталізували дітей до лікарні.