Аварія сталася вдень 11 листопада. Водій елітного позашляховика буквально "зніс" 13-річних хлопчика і дівчинку.

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Кричав і неадекватно поводився

Двоє очевидців, які працювали в магазині неподалік місця ДТП, розповіли, що водій поводився неадекватно. Він кричав і намагався довести, що він не винен.

Лаявся чоловік у відповідь до перехожих, які ставили багато питань. За словами дівчат, біля місця аварії зібралося дуже багато людей.

Дивно їхав дорогою

Дивну поведінку водія помітили й на дорозі ще до аварії. У телеграмі Magnolia TV публікують відео, де видно, як Toyota порушує правила дорожнього руху. Він їде зустрічною, а потім самовільно перетинає ще кілька смуг.

Як Toyota перед аварією дивно їздить дорогою: відео

Зверніть увагу! За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, водій, який скоїв цю жахливу ДТП, міг бути під наркотиками. Зараз його везуть на проведення медичного дослідження.

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