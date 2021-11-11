Аварія сталася вдень 11 листопада. Водій елітного позашляховика буквально "зніс" 13-річних хлопчика і дівчинку.

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Кричав і неадекватно поводився

Двоє очевидців, які працювали в магазині неподалік місця ДТП, розповіли, що водій поводився неадекватно. Він кричав і намагався довести, що він не винен.

Лаявся чоловік у відповідь до перехожих, які ставили багато питань. За словами дівчат, біля місця аварії зібралося дуже багато людей.

Дивно їхав дорогою

Дивну поведінку водія помітили й на дорозі ще до аварії. У телеграмі Magnolia TV публікують відео, де видно, як Toyota порушує правила дорожнього руху. Він їде зустрічною, а потім самовільно перетинає ще кілька смуг.

Як Toyota перед аварією дивно їздить дорогою: відео

Моторошна ДТП в Харкові: що відомо

  • 11 листопада елітний Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопця та дівчину, які переходили дорогу на зелений.
  • Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер.
  • Власник Toyota протягнув школяра кілька метрів, після чого зупинився.
  • На місце події викликали медиків швидкої. Вони терміново госпіталізували дітей до лікарні.