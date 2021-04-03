Чуть не упал с балкона: водитель маршрутки помог спасти мальчика – фото
В Кропивницком на балконе многоэтажки правоохранители увидели примерно 7-летнего мальчика. Он едва держался за край карниза и хотел прыгнуть на землю
Источник:Нацполиция
Патрульные и участковый полицейский остановили маршрутку. Водитель транспортного средства помог спасти ребенка.
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Что известно об инциденте
Известно, что водитель подъехал к дому. Когда правоохранители приблизились к мальчику, он не удержался и упал им в руки. Одним из спасителей стал капитан полиции Александр Гузиенко, который служит офицером Бобринецкой общине.
Как спасли мальчика / Фото Полицейского офицера общины
В пресс-службе отметили, что в дальнейшем делом занимались полицейские Кропивницкого районного управления полиции.
Состояние мальчика
Несмотря на то, что ребенок был очень напуган, повреждений у мальчика нет. Его передали патрульным, которые выясняют обстоятельства происшествия.
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