Полиция Черновицкой области 3 апреля задержала двух педофилов в возрасте 74 и 66 лет. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

За это им грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчин задержали, сейчас они находятся во временном изоляторе.

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Что известно об их злодеяниях

74-летний пенсионер из Буковины в своей квартире развращал несовершеннолетних девушек и вступал с ними в половые сношения.

Кроме того, он предоставлял своему 66-летнему знакомому комнату для аналогичных действий.

Они вместе создавали фото- и видеоконтент детской порнографии и распространяли ее в закрытых группах в соцсетях.

Жертвами педофилов становились девочки в возрасте 11 – 14 лет из неблагополучных семей.

Правоохранители идентифицировали 4 несовершеннолетних на фото и видео, которые изъяли у пенсионеров-педофилов.

Они поощряли девушек деньгами и шантажом, чтобы склонить их к развратным действиям.

Злоумышленников разоблачили в ходе совместной спецоперации оперативники миграционной полиции, киберполиции и спецназовцев "КОРД".

Что известно об обыске в квартире педофила

У владельца квартиры во время обыска изъяли:

мобильные телефоны,

компьютерную технику,

фото - и видеоматериалы порнографического характера

черновые записи отношений с жертвами, где они склоняли их к половым сношениям.

Все вещественные доказательства направили на экспертизу.

Сейчас следователи полиции решают вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Кадры задержания педофилов и комментарий полиции: видео