Полиция разоблачила двух пенсионеров-педофилов на Буковине
Полиция Черновицкой области 3 апреля задержала двух педофилов в возрасте 74 и 66 лет. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и распространении детской порнографии.
Источник:Национальная полиция
За это им грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчин задержали, сейчас они находятся во временном изоляторе.
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Что известно об их злодеяниях
- 74-летний пенсионер из Буковины в своей квартире развращал несовершеннолетних девушек и вступал с ними в половые сношения.
- Кроме того, он предоставлял своему 66-летнему знакомому комнату для аналогичных действий.
- Они вместе создавали фото- и видеоконтент детской порнографии и распространяли ее в закрытых группах в соцсетях.
- Жертвами педофилов становились девочки в возрасте 11 – 14 лет из неблагополучных семей.
- Правоохранители идентифицировали 4 несовершеннолетних на фото и видео, которые изъяли у пенсионеров-педофилов.
- Они поощряли девушек деньгами и шантажом, чтобы склонить их к развратным действиям.
- Злоумышленников разоблачили в ходе совместной спецоперации оперативники миграционной полиции, киберполиции и спецназовцев "КОРД".
Что известно об обыске в квартире педофила
У владельца квартиры во время обыска изъяли:
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- фото - и видеоматериалы порнографического характера
- черновые записи отношений с жертвами, где они склоняли их к половым сношениям.
Все вещественные доказательства направили на экспертизу.
Сейчас следователи полиции решают вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
Кадры задержания педофилов и комментарий полиции: видео
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