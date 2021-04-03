У Кропивницькому на балконі багатоповерхівки правоохоронці побачили приблизно 7-річного хлопчика. Він ледве тримав за край карнизу і хотів стрибнути на землю

Пaтpульні і дільничий пoліцeйський зупинили маршрутку. Водій транспортного засобу допоміг врятувати дитину.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що водій під'їхав дo будинку. Коли правоохоронці наблизились до хлопчика, він не втримався і впав їм в руки. Одним із рятівників став капітан поліції Олександр Гузієнко, який служить офіцером Бобринецькій громаді.



Як врятували хлопчика / Фото Поліцейського офіцера громади

У пресслужбі зазначили, що надалі справою займалися поліцейські Кропивницького районного управління поліції.

Який стан хлопчика

Попри те, що дитина була дуже наляканою, ушкоджень хлопчик не має. Його передали патрульним, які з'ясовують обставини події.

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