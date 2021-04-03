На Полтавщині 2 квітня відбулась спроба рейдерського захоплення сільськогосподарського підприємства "Прогрес". Невідомі прикинулись охоронцями, а потім не пустили керівника до свого робочого місця. Правоохоронці припинили це злодіяння.

До операції щодо викриття рейдерів залучили оперативників обласної поліції, прокуратури та батальйон спецпризначенців. Правопорушників затримали. До теми СБУ викрила російського брокера, який привласнив десятки мільйонів Що відомо про рейдерський захват За словами Артем Родигіна, заступника начальника поліції Полтавщини, до підприємства увірвались невідомі особи в п'ятницю, 2 квітня.

Вони заявили, що є представниками охоронної фірми, і прибули, щоб надати свої послуги.

Трохи згодом, коли до фірми приїхав керівник підприємства, ці молодики не пустили його до свого робочого місця.

Спроба рейдерського захоплення фірми на Полтавщині / Фото Нацполіції Що встановили правоохоронці Слідчі встановили, що схему з рейдерського захоплення фірми розробили та організували колишні директори цього підприємства.

Вони підробили документи, щоб протиправно заволодіти майном сільськогосподарської компанії.

Двох колишніх очільників "Прогресу" заарештували. Якщо провину доведуть, то їх можуть ув'язнити строком до 10 років з конфіскацією майна та забороною займатися певною діяльністю.

Зараз правоохоронці вживають заходів, щоб притягнути до відповідальності інших фігурантів справи. Спроба рейдерського захоплення на Полтавщині: відео