На Полтавщине 2 апреля состоялась попытка рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия "Прогресс". Неизвестные прикинулись охранниками, а потом не пустили руководителя к своему рабочему месту. Правоохранители пресекли это злодеяние.

К операции по разоблачению рейдеров привлекли оперативников областной полиции, прокуратуры и батальон спецназовцев. Правонарушителей задержали. К теме СБУ разоблачила российского брокера, который присвоил десятки миллионов Что известно о рейдерском захвате По словам Артем Родыгина, заместителя начальника полиции Полтавщины, в предприятие ворвались неизвестные лица в пятницу, 2 апреля.

Они заявили, что являются представителями охранной фирмы, и прибыли, чтобы предоставить свои услуги.

Немного погодя, когда в фирму приехал руководитель предприятия, эти молодые люди не пустили его к своему рабочему месту.

Попытка рейдерского захвата фирмы на Полтавщине / Фото Нацполиции Что установили правоохранители Следователи установили, что схему по рейдерскому захвату фирмы разработали и организовали бывшие директора этого предприятия.

Они подделали документы, чтобы противоправно завладеть имуществом сельскохозяйственной компании.

Двух бывших руководителей "Прогресса" арестовали. Если вину докажут, то их могут посадить сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.

Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы привлечь к ответственности других фигурантов дела. Попытка рейдерского захвата на Полтавщине: видео