Прикинулись охранниками: рейдеры пытались захватить фирму на Полтавщине
На Полтавщине 2 апреля состоялась попытка рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия "Прогресс". Неизвестные прикинулись охранниками, а потом не пустили руководителя к своему рабочему месту. Правоохранители пресекли это злодеяние.
Источник:Национальная полиция
К операции по разоблачению рейдеров привлекли оперативников областной полиции, прокуратуры и батальон спецназовцев. Правонарушителей задержали.
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Что известно о рейдерском захвате
- По словам Артем Родыгина, заместителя начальника полиции Полтавщины, в предприятие ворвались неизвестные лица в пятницу, 2 апреля.
- Они заявили, что являются представителями охранной фирмы, и прибыли, чтобы предоставить свои услуги.
- Немного погодя, когда в фирму приехал руководитель предприятия, эти молодые люди не пустили его к своему рабочему месту.
Попытка рейдерского захвата фирмы на Полтавщине / Фото Нацполиции
Что установили правоохранители
- Следователи установили, что схему по рейдерскому захвату фирмы разработали и организовали бывшие директора этого предприятия.
- Они подделали документы, чтобы противоправно завладеть имуществом сельскохозяйственной компании.
- Двух бывших руководителей "Прогресса" арестовали. Если вину докажут, то их могут посадить сроком до 10 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью.
- Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы привлечь к ответственности других фигурантов дела.
Попытка рейдерского захвата на Полтавщине: видео
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