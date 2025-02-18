Женщина говорит, что уже не впервые попадает на этого водителя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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Что известно об инциденте в маршрутке

Военная рассказывает, что впервые водитель маршрутки выгонял ее из салона и предлагал ехать троллейбусом. На этот раз он узнал Ксению, дождался пока она достанет военное удостоверение и резко поехал. Женщина упала на грязный пол, а водитель обратился к ней на "ты" и назвал "пьяным быдлом".

Я упала прямо в проходе, на грязный, с кашей мокрого снега, пол. И услышала, что я – пьяное быдло. Я – пьяное быдло, которое ехало с курса английского языка для военных на дальнейшую подготовку. Я, что одним глазом после контузии уже почти не вижу и поэтому имею замедленные движения,

– рассказывает Ксения.

По словам военнослужащей, никто из пассажиров ее не поддержал. Однако, 18 февраля состоялась встреча перевозчика и водителя с чиновниками Укртрансбезопасности. Перевозчик отстранил водителя от работы на время проведения внутреннего расследования.

Кроме этого, с водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и безопасности перевозки пассажиров на городских маршрутах Киева.