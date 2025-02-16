Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

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Что известно об инциденте

По предварительной информации, грузовой автомобиль SCANIA, которым управлял 40-летний водитель, совершил наезд на 44-летнего военного.

По данному факту следственное подразделение полиции под процессуальным руководством прокуратуры внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Речь идет о нарушении водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, недавно завершили досудебное расследование смертельного ДТП с участием военнослужащего в Донецкой области. Тогда, 11 сентября 2024 года, погибли три человека, в частности, 12-летний ребенок. Военнослужащего обвиняют в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, ему грозит до 10 лет лишения свободы.