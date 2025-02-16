Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію області. Причини та обставини події встановлює слідство.

Дивіться також У Молдові автобус Київ – Кишинів потрапив у ДТП: понад 15 людей постраждало

Що відомо про інцидент

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль SCANIA, яким керував 40-річний водій, здійснив наїзд на 44-річного військового.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Йдеться про порушення водієм правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило постраждалому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Нагадаємо, нещодавно завершили досудове розслідування смертельної ДТП за участі військовослужбовця на Донеччині. Тоді, 11 вересня 2024 року, загинуло троє людей, зокрема, 12-річна дитина. Військовослужбовця обвинувачують у порушенні правил водіння або експлуатації машин, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.