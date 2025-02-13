Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань. Його працівники завершили досудове розслідування, обвинувальний акт уже скерували до суду.

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Що відомо про справу

Працівники ДБР завдяки низці експертиз встановили обставини ДТП. Близько 6 години ранку в місті Родинське біля виїзду на автотрасу з вулиці Шахтарської слави відбулося зіткнення транспортних засобів.

Військовослужбовець рухався другорядною дорогою на службовому автомобілі. При виїзді з міста він не зупинився та врізався в автомобіль ВАЗ, що рухався автотрасою.

Водій ВАЗ загинув на місці, також несумісні з життям травми отримали його пасажири – жінка та 12-річний хлопчик.

Військовослужбовець обвинувачується у порушенні правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років,

– йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

До слова, внаслідок ДТП на Рівненщині в лікарні померло немовля, якому було лише 2 тижні. Аварія сталася 7 лютого 2025 року, медики понад добу боролися за життя хлопчика.