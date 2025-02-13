Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Его работники завершили досудебное расследование, обвинительный акт уже направили в суд.

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Что известно о деле

Работники ГБР благодаря ряду экспертиз установили обстоятельства ДТП. Около 6 часов утра в городе Родинское возле выезда на автотрассу с улицы Шахтерской славы произошло столкновение транспортных средств.

Военнослужащий двигался по второстепенной дороге на служебном автомобиле. При выезде из города он не остановился и врезался в автомобиль ВАЗ, двигавшийся по автотрассе.

Водитель ВАЗ погиб на месте, также несовместимые с жизнью травмы получили его пассажиры – женщина и 12-летний мальчик.

Военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет,

– говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляла Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

К слову, в результате ДТП в Ровенской области в больнице умер младенец, которому было всего 2 недели. Авария произошла 7 февраля 2025 года, медики более суток боролись за жизнь мальчика.