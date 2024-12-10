Так, в Uklon заявили, что действия водительницы недопустимы. Также отметили, что ей заблокировали доступ к пользованию сервисом, сообщает 24 Канал.

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Как отреагировали в Uklon

В Uklon попросили прощения у пассажирки с ребенком. Отметили, партнерша-водитель сервиса не выполнила должным образом заказ по указанному маршруту.

Качественный, надежный, безопасный и дружественный сервис для пользователей услуг Uklon является нашим приоритетом. Мы считаем недопустимыми действия водителя, о которых узнали в понедельник, 9 декабря,

– заявили в компании.

Также рассказали, что уже проанализировали ситуацию и "урегулировали конфликт". Мол, эксперты компании связались с пассажиркой, попросили извинения и предоставили компенсацию.



Кроме того, в Uklon заявили, что водителю заблокировали доступ к пользованию онлайн-сервисом.

Несмотря на высокий рейтинг и оценки, которые данная водитель имела от клиентов сервиса в течение года сотрудничества, а также значительный объем выполненных поездок, мы приняли решение приостановить предоставление ей доступа к водительскому приложению Uklon,

– сообщили в компании.

Также отметили, что с водителем проведут учебную работу для соблюдения обязательных требований к поведению и общению водителей, пользующихся онлайн-сервисом компании.