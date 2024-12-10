Так, в Uklon заявили, що дії водійки неприпустимі. Також зазначили, що їй заблокували доступ до користування сервісом, повідомляє 24 Канал.

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Як відреагували в Uklon

В Uklon попросили вибачення у пасажирки з дитиною. Зазначили, партнерка-водійка сервісу не виконала належним чином замовлення за вказаним маршрутом.

Якісний, надійний, безпечний та дружній сервіс для користувачів послуг Uklon є нашим пріоритетом. Ми вважаємо неприпустимими дії водійки, про які дізнались в понеділок, 9 грудня,

– заявили в компанії.

Також розповіли, що вже проаналізувати ситуацію та "врегулювали конфлікт". Мовляв, експерти компанії зв'язалися з пасажиркою, попросили вибачення та надали компенсацію.



Окрім того, в Uklon заявили, що водійці заблокували доступ до користування онлайн-сервісом.

Попри високий рейтинг та оцінки, які дана водійка мала від клієнтів сервісу протягом року співпраці, а також значний обсяг виконаних поїздок, ми прийняли рішення призупинити надання їй доступу до водійського застосунку Uklon,

– повідомили в компанії.

Також наголосили, що з водійкою проведуть навчальну роботу задля дотримання обов'язкових вимог до поведінки й спілкування водіїв, що користуються онлайн-сервісом компанії.

