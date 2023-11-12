Трагическую новость сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. Он заявил, что информация о смерти водителя, к сожалению, подтвердилась.

Заметьте Работали в России и Беларуси: что известно о польских перевозчиках, блокирующих границу

Сегодня в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" умер украинский водитель, планировавший пересечь границу. Это произошло на парковке города Хелм, недалеко от пункта пропуска. Во избежание манипуляций и обострения ситуации вокруг блокировки границы призываю использовать исключительно официальную информацию,

– говорится в сообщении.



Умершему было 54 года. Пока нет оснований считать, что смерть наступила не по естественным причинам. В то же время польская прокуратура озвучит свое заключение позже.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким умершего.

Украина и Польша проведут переговоры

Польские перевозчики, ранее работавшие в России и Беларуси, продолжают блокировать границу. По состоянию на 12 ноября стало известно, что украинская и польская стороны смогли договориться о встрече. Во время нее они попытаются договориться о решении проблемы. Диалог намечен на понедельник, 13 ноября. Украину будет представлять Сергей Деркач.