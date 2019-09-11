Водитель Tesla уснул за рулем на бешеной скорости: впечатляющее видео

В США на скоростной автостраде водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте с высокой скоростью.

Очевидец инцидента, который опубликовал видео в Твиттер, отметил, что увиденное не является постановкой.

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"Какой-то парень фактически уснул во время движения по Mass Pike. Tesla крутые, а?", – сообщил очевидец.

На кадрах видно, что водитель и пассажир спят, а автомобиль едет по трассе в режиме автопилота.

Однако работники компании Tesla в комментариях объяснили, что подобные видео являются пранками. По их словам, если водитель не держит руль в течение 30 или менее секунд на высокой скорости, то сразу же срабатывает звуковое предупреждение.