19:20
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Водитель Tesla уснул за рулем на бешеной скорости: впечатляющее видео

      104 Читати новину українською
      Водитель Tesla уснул за рулем на бешеной скорости
      Водитель Tesla уснул за рулем на бешеной скорости / habr.com

      В США на скоростной автостраде водитель электрокара Tesla уснул за рулем и ехал на автопилоте с высокой скоростью.

      Очевидец инцидента, который опубликовал видео в Твиттер, отметил, что увиденное не является постановкой.

      К слову: Какие бывают штрафы за пользование телефоном за рулем в разных странах мира

      "Какой-то парень фактически уснул во время движения по Mass Pike. Tesla крутые, а?", – сообщил очевидец.

      На кадрах видно, что водитель и пассажир спят, а автомобиль едет по трассе в режиме автопилота.

      Однако работники компании Tesla в комментариях объяснили, что подобные видео являются пранками. По их словам, если водитель не держит руль в течение 30 или менее секунд на высокой скорости, то сразу же срабатывает звуковое предупреждение.

       

      blog_ava
      Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
      сегодня
      3451
      Теги: Новости Украины Tesla Новости США Транспорт Авто
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      сегодня , 18:24 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      42
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 18:03 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 307
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      сегодня , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      143
      "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      сегодня , 17:10 "Город-герой" Луганск без урожая и елемантарних условий для жизни
      Ольга Черненко 903
      Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      сегодня , 16:04 Фесенко: Олигархи для Зеленского – вызов, но у президента свои подходы
      Інна Жолобович 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук