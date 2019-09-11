Водій Tesla заснув за кермом на шаленій швидкості: вражаюче відео

У США на швидкісній автостраді водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті з високою швидкістю.

Очевидець інциденту, який опублікував відео у Твітер, наголосив, що побачене не є постановкою.

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"Якийсь хлопець фактично заснув під час руху по Mass Pike. Tesla круті, а?", – повідомив очевидець.

На кадрах видно, що водій та пасажир автівки сплять їдучи в режимі автопілота.

Однак працівники компанії Tesla у коментарях пояснили, що подібні відео є пранками. За їхніми словами, якщо водій не тримає кермо продовж 30 або менше секунд на високій швидкості, то одразу ж спрацьовує звукове попередження.