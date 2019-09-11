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      Водій Tesla заснув за кермом на шаленій швидкості: вражаюче відео

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      Водій Tesla заснув за кермом на шаленій швидкості
      Водій Tesla заснув за кермом на шаленій швидкості / habr.com

      У США на швидкісній автостраді водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті з високою швидкістю.

      Очевидець інциденту, який опублікував відео у Твітер, наголосив, що побачене не є постановкою.

      До слова: Які бувають штрафи за користування телефоном за кермом в різних країнах світу

      "Якийсь хлопець фактично заснув під час руху по Mass Pike. Tesla круті, а?", – повідомив очевидець.

      На кадрах видно, що водій та пасажир автівки сплять їдучи в режимі автопілота.

      Однак працівники компанії Tesla у коментарях пояснили, що подібні відео є пранками. За їхніми словами, якщо водій не тримає кермо продовж 30 або менше секунд на високій швидкості, то одразу ж спрацьовує звукове попередження.

       

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      Теги: Новини України Авто Транспорт Новини США Tesla
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