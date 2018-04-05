Водители подрались с чиновниками на Житомирщине

В Житомире водители воюют против чиновников. Люди устали ездить по разбитым дорогам и решили действовать радикально – пришли в местный автодор, чтобы разобраться, почему дороги области напоминают не трассу, а скорее танкодром.

Дорожники визиту водителей не обрадовались, и в итоге, все закончилось столкновением и уголовным производством.

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На международной трассе Житомир – Выступовичи асфальт сошел со снегом. Ямы местами достигают нескольких десятков сантиметров. Асфальт между ними просматривается лишь местами.

Дороги нет вообще, латают непонятно как – местами яма забросанная, я вот еду, как раз под Коростенем, еду из Коростеня – в одну яму бросают, вторую пропускают, в третью опять бросают. Как так ремонтировать дороги я не знаю. Ехать невозможно, машина разбивается, машина ломается и так постоянно,

– пожаловался водитель Виталий Кучинский.

Водители признаются – накипело. И со всеми жалобами сегодня пришли под Облавтодор. Чиновники незваных гостей впускать не спешили. Зайти удалось случайно, когда из учреждения выходили посетители.

После этого началась словесная перепалка, которая переросла в схватку. В Облавтодоре заявили, что активисты сломали им двери и повредили технику. Водители возмутились, мол, ничего не ломали. Просто пришли спросить, почему в очередной раз в Житомирской области асфальт сошел вместе со снегом, а дороги превратились в танкодромы.

"Вызвали они уже полицию, начали имитировать, что мы вырвали им двери, хотя двери были целы. Когда приходят граждане рядовые и хотят узнать, когда же вы будете ремонтировать эти дороги – на них вызывают полицию, сегодня уже мне звонили их клерки", – отметил активист Богдан Фещенко.

Дорожники, в свою очередь, заявили, что понимают претензии водителей, ведь сами ездят теми же дорогами. Впрочем, сделать ничего не могут

Я скажу вам так, может оно уже у людей и накипело, нормально дорожная отрасль практически в последние десять лет не финансировалась. Только вот два года, как она начала нормально финансироваться – это вот 2017-й год. Благодаря таможенному эксперименту, выполнялось очень много ремонтных работ по строительству объектов и по текущему среднему ремонту и так далее, – прокомментировал первый заместитель начальника службы автодорог в Житомирской области Сергей Заика.

К слову, в городе Лубны Полтавской области пользователи соцсетей показали, как ремонтируют ямы на дорогах.

О конфликте – смотрите в сюжете.