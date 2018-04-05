23:12
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, сегодня
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, сегодня
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Водители подрались с чиновниками на Житомирщине

122 Читати новину українською

В Житомире водители воюют против чиновников. Люди устали ездить по разбитым дорогам и решили действовать радикально – пришли в местный автодор, чтобы разобраться, почему дороги области напоминают не трассу, а скорее танкодром.

Дорожники визиту водителей не обрадовались, и в итоге, все закончилось столкновением и уголовным производством.

Читайте также: На трассе Сумы – Киев раскололась дорога: красноречивое видео

На международной трассе Житомир – Выступовичи асфальт сошел со снегом. Ямы местами достигают нескольких десятков сантиметров. Асфальт между ними просматривается лишь местами.

Дороги нет вообще, латают непонятно как – местами яма забросанная, я вот еду, как раз под Коростенем, еду из Коростеня – в одну яму бросают, вторую пропускают, в третью опять бросают. Как так ремонтировать дороги я не знаю. Ехать невозможно, машина разбивается, машина ломается и так постоянно,
– пожаловался водитель Виталий Кучинский.

Водители признаются – накипело. И со всеми жалобами сегодня пришли под Облавтодор. Чиновники незваных гостей впускать не спешили. Зайти удалось случайно, когда из учреждения выходили посетители.

После этого началась словесная перепалка, которая переросла в схватку. В Облавтодоре заявили, что активисты сломали им двери и повредили технику. Водители возмутились, мол, ничего не ломали. Просто пришли спросить, почему в очередной раз в Житомирской области асфальт сошел вместе со снегом, а дороги превратились в танкодромы.

"Вызвали они уже полицию, начали имитировать, что мы вырвали им двери, хотя двери были целы. Когда приходят граждане рядовые и хотят узнать, когда же вы будете ремонтировать эти дороги – на них вызывают полицию, сегодня уже мне звонили их клерки", – отметил активист Богдан Фещенко.

Дорожники, в свою очередь, заявили, что понимают претензии водителей, ведь сами ездят теми же дорогами. Впрочем, сделать ничего не могут

Я скажу вам так, может оно уже у людей и накипело, нормально дорожная отрасль практически в последние десять лет не финансировалась. Только вот два года, как она начала нормально финансироваться – это вот 2017-й год. Благодаря таможенному эксперименту, выполнялось очень много ремонтных работ по строительству объектов и по текущему среднему ремонту и так далее, прокомментировал первый заместитель начальника службы автодорог в Житомирской области Сергей Заика.

К слову, в городе Лубны Полтавской области пользователи соцсетей показали, как ремонтируют ямы на дорогах.

О конфликте – смотрите в сюжете.

Теги: Дороги Новости Житомира Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
сегодня, 22:25 Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
153
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
сегодня, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 96
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
сегодня, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
243
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284744
Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
сегодня, 19:01 Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
Інна Жолобович 229
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук