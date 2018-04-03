На трассе Сумы – Киев раскололась дорога: красноречивое видео

Вдоль трассы Сумы – Киев из-за массового наводнения образовалась пропасть глубиной около полутора метров.

Видео, на котором показана огромная пропасть, опубликовал Слава Дидоф в Facebook.

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"Размыло часть дороги Сумы – Прилуки – Киев (за Ромнами) глубина около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда), если не получится то капец", – отметил Дидоф.

Пользователи соцсети активно комментируют это видео.

"Страна уходит под землю", – отметил Сергей Пимоненко.

"Ужасно!" – возмущена Инна Пушкарь.

Пользователи также иронизировали, а вообще зачем ехать, ведь "премьер говорил, что 2018 году запустят лоукосты".

К слову, в Сумской области затопило часть города Ахтырка и некоторые села вблизи Сум. Причиной стихийного бедствия спасатели называют стремительную оттепель. Дамба не выдержала потока талой воды, которая от вчерашней ночи переливается через плотину и каскадом наполняет другие водоемы, в том числе и реку, протекающую через город.