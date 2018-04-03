Синоптики спрогнозировали, в каких областях Украины увеличится уровень воды

В некоторых областях Украины в результате оттепелей поднялся уровень грунтовых вод в реках. В результате чего произошло подтопление в некоторых населенных пунктах.

Об этом информирует ГСЧС.

Читайте также: На Сумщине полиция пересела на лодки из-за подтопленной части города: фотофакт

По прогнозам синоптиков, 3-6 апреля ожидается продолжение развития весеннего половодья с последующим подъемом уровня воды.

"На левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 метров с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.); на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 метров с последующим затоплением пойменных территорий и начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской области", – говорится в сообщении.

Опасные уровни воды в пределах 160-170 сантиметров будут на реке Дунай и в городе Вилково Одесской области.

Очередная волна паводка с подъемом уровней воды над текущими отметками, без негативных последствий, по прогнозам синоптиков, ожидается на Закарпатье.

На реках Луганской области ожидается дальнейший подъем уровня воды на 0,3-0,8 метров за сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к реке Деркул,

– указано в сообщении.

В Сумской области в городе Ахтырка остаются подтопленными 98 домохозяйств и 4 жилых дома. В то же время в Чернигове подтопленными остаются 129 домохозяйств и 5 жилых домов.

2 марта спасатели ГСЧС откачали 6 тысяч 954 кубических метров воды.

К слову, в усиленном режиме работают полтавские спасатели. Стремительное таяние снега наделало вреда по всей области. В течение суток было больше полусотни вызовов. Вода затопила частные хозяйства и даже автодороги.