15:32
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Синоптики спрогнозировали, в каких областях Украины увеличится уровень воды

120 Читати новину українською
Непогода в Украине
Непогода в Украине / Фото из открытых источников

В некоторых областях Украины в результате оттепелей поднялся уровень грунтовых вод в реках. В результате чего произошло подтопление в некоторых населенных пунктах.

Об этом информирует ГСЧС.

Читайте также: На Сумщине полиция пересела на лодки из-за подтопленной части города: фотофакт

По прогнозам синоптиков, 3-6 апреля ожидается продолжение развития весеннего половодья с последующим подъемом уровня воды.

"На левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 метров с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.); на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 метров с последующим затоплением пойменных территорий и начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской области", – говорится в сообщении.

Опасные уровни воды в пределах 160-170 сантиметров будут на реке Дунай и в городе Вилково Одесской области.

Очередная волна паводка с подъемом уровней воды над текущими отметками, без негативных последствий, по прогнозам синоптиков, ожидается на Закарпатье.

На реках Луганской области ожидается дальнейший подъем уровня воды на 0,3-0,8 метров за сутки и увеличение слоя воды на поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, близко расположенных к реке Деркул,
– указано в сообщении.

В Сумской области в городе Ахтырка остаются подтопленными 98 домохозяйств и 4 жилых дома. В то же время в Чернигове подтопленными остаются 129 домохозяйств и 5 жилых домов.

2 марта спасатели ГСЧС откачали 6 тысяч 954 кубических метров воды.

К слову, в усиленном режиме работают полтавские спасатели. Стремительное таяние снега наделало вреда по всей области. В течение суток было больше полусотни вызовов. Вода затопила частные хозяйства и даже автодороги.

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине ГСЧС Наводнение в Украине
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сегодня, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 333
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
сегодня, 14:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 2926
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сегодня, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 985
Папа Римский закрыл ад
сегодня, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 580
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сегодня, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 518
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук