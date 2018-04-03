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Синоптики спрогнозували, у яких областях України збільшиться рівень води

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Негода в Україні
Негода в Україні / Фото з вільних джерел

У деяких областях України внаслідок відлиг піднявся рівень ґрунтових вод у річках. Результатом чого сталося підтоплення у деяких населених пунктах.

Про це інформує ДСНС.

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За прогнозами синоптиків, 3-6 квітня очікується продовження розвитку весняного водопілля з подальшим підйомом рівня води.

"На лівих притоках Середнього Дніпра 0,6-1,0 метрів з виходом води на заплаву (Сумська, Полтавська, Дніпропетровська обл.); на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 метрів з подальшим затопленням заплавних територій та початкового затоплення окремих господарських споруд у Ратнівському районі Волинської області", – йдеться у повідомленні.

Небезпечні рівні води в межах 160-170 сантиметрів будуть на річці Дунай та у місті Вилкове на Одещині.

Чергова хвиля водопілля з підйомом рівнів води над поточними відмітками без негативних наслідків, за прогнозами синоптиків, очкується на Закарпатті.

На річках Луганської області очікується подальший підйом рівня води на 0,3-0,8 метрів за добу та збільшення шару води на заплавах річок. Можливе підтоплення населених пунктів близько розташованих до річки Деркул,
– зазначено у повідомленні.

На Сумщині у місті Охтирка залишаються підтопленими 98 домогосподарств та 4 житлові будинки. Водночас у Чернігові, підтопленими залишаються 129 домогосподарств та 5 житлових будинків.

За 2 березня рятувальники ДСНС відкачали 6 тисяч 954 метрів кубічних води.

До слова, у посиленому режимі працюють полтавські рятувальники. Стрімке танення снігу наробило шкоди по всій області. Впродовж доби було більше півсотні викликів. Вода затопила приватні господарства та навіть автошляхи.

Теги: Новини України Повінь в Україні ДСНС Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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