На трасі Суми – Київ розкололася дорога: промовисте відео

Вздовж траси Суми – Київ через масову повінь утворилася прірва глибиною близько півтора метра.

Відео, на якому показано величезну прірву, опублікував Слава Дидоф у Facebook.

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"Розмило частину дороги Суми – Прилуки – Київ (за Ромнами), глибина близько 1,5 метрів. Дорожники намагаються відвести потік в сторону (але особливо нікуди), якщо не вийде, то капець", – зазначив Дидоф.



Користувачі соцмережі активно коментують це відео.



"Країна йде під землю", – зазначив Сергій Пимоненко.



"Жахливо!" – обурена Інна Пушкар.



Користувачі також іронізували, а взагалі навіщо їхати, адже "прем'єр говорив, що 2018 році запустять лоукости".

До слова, на Сумщині затопило частину міста Охтирка та деякі села поблизу Сум. Причиною стихійного лиха рятувальники називають стрімку відлигу. Дамба не витримала потоку талої води, яка від учорашньої ночі переливається через дамбу та каскадом наповнювала інші водойми, зокрема й річку, що протікає через місто.